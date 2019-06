Calciomercato Lazio, tre rientri da Salerno: Andrè Anderson ad Auronzo, chance Casasola

LAZIO - Tre giocatori in attesa di conoscere il proprio futuro, tutto però avverrà dopo i play-out di Serie B che la Salernitana dovrà giocare contro il Venezia. Si tratta di Andrè Anderson, Thiago Casasola e infine Djavan Anderson, giocatori di proprietà della Lazio in prestito alla formazione campana. Inzaghi dovrà valutarli, specialmente i primi due. Per Andrè Anderson, fantasista italo-brasiliano classe 1999, la società ha grandi progetti, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei. Vede in lui la prossima rivelazione, quest'anno si è imposto in un ambiente difficile ed ha esordito anche con la maglia dell'Italia Under 20. Rimarrà in rosa e sarà valutato ad Auronzo, così come Casasola. Il calciatore argentino è stato acquistato nella sessione di mercato invernale dalla Lazio ma lasciato in prestito a Salerno. Si giocherà il posto ad Auronzo, così come fece Sprocati la scorsa stagione. In difesa gli unici sicuri del posto sono Acerbi, Radu e Luiz Felipe e la società opererà dai due ai tre acquisti, uno dei quali potrebbe essere proprio lui. Diverso invece il discorso per Djavan Anderson. La Lazio sembra intenzionata ad altri piani per la fascia destra. Possibile un nuovo prestito per lui.



