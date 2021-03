Calciomercato Lazio, ultimatum del Gremio per Borré: i biancocelesti attendono

Il futuro di Santos Borré è più incerto che mai. L'attaccante colombiano in forze al River Plate sembrava ad un passo dall'approdare al Gremio ma non tutto potrebbe andare secondo i piani. Come riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei infatti il calciatore non ha ancora deciso in modo definitivo quale sarà il suo futuro nonostante il patron del club brasiliano Bolzan dicesse il contrario. Per il calciatore infatti ci sono diversi interessi tra cui quello della Lazio ma anche del Brighton.

I brasiliani non hanno preso bene l'indecisione di Borré e hanno quindi dato un ultimatum al giocatore che dovrà dare una risposta al club entro oggi alla proposta inviata sotto forma di precontratto. In caso di risposta negativa allora il Gremio chiuderà in modo definitivo. Insomma ore calde che porteranno certamente novità.

