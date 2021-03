Calciomercato Lazio, una squadra di Premier s'inserisce nella corsa a Santos Borré

Il futuro di Santos Borré continua a essere un'incognita e a ricevere le attenzioni degli addetti ai lavori. Il colombiano è stato accostato a Gremio e Lazio. Il presidente del club brasiliano sembrava sicuro di aver acquistato il suo cartellino, ma le ultime notizie danno il calciatore ancora incerto sulla decisione da prendere. Tanto da aver chiesto del tempo per riflettere, sotto consiglio di Gallardo. L'ultima indiscrezione rimbalza dall'Argentina e inserisce una squadra inglese nella corsa all'attaccante. Si tratta, riporta TNT Sports, del Brighton Hove & Albion, formazione che sta lottando per rimanere in Premier League. Se si concretizzasse il trasferimento, Santos Borré raggiungerebbe il connazionale Stive Alzate, tenuto in considerazione dall'ex ct della Colombia Queiros. Proprio la convocazione in Nazionale rimane il sogno del calciatore del River Plate. Il Brasile lo chiama, ma lui attende le mosse delle europee. E anche la Lazio sembra essere spettatrice, quantomai interessata.

