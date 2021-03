Calciomercato, Lazio ancora in corsa per Santos Borré. Dall'Argentina: "Vuole l'Europa"

Le parole del presidente del Gremio sembravano aver messo la parola fine accanto alla possibilità per Santos Borré di vestire la maglia della Lazio. Dall'Argentina, tuttavia, arrivano notizie molto diverse. Secondo Gustavo Yarroch, giornalista di Espn.ar, i biancocelesti sarebbero ancora in corsa per l'acquisto dell'attaccante. Questo perché il giocatore stesso avrebbe chiesto del tempo prima di prendere una decisione: la priorità, infatti, rimarrebbe l'approdo in Europa. Il cronista ha spiegato: "Santos Borré in questo momento non vuole firmare il precontratto col Gremio. Vuole prendersi un po' più di tempo per decidere la sua sorte. Ha fatto due chiacchiere con Gallardo che gli ha suggerito di aspettare ancora un po'. Oggi il colombiano attende un'offerta dall'Europa, senza escludere tuttavia il Gremio".

