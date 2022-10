Calciomercato Lazio, un patto per il rinnovo di Luka Romero? Le ultime

Il calciatore, che diventerà maggiorenne tra qualche giorno, è in scadenza di contratto e la società studia un piano per...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Luka Romero ha stregato il popolo laziale. L'argentino è subentrato con temperamento nel match contro il Midtjylland dimostrando ancora le sue qualità. Sarri lo ha definito come "uno sempre arrapato" e la prestazione contro i danesi ha dato prova del potenziale del ragazzo. Il ragazzo compirà 18 anni tra qualche giorno e la priorità della Lazio è quella di fargli rinnovare in scadenza il prossimo giugno. La società punta molto su di lui ed è già in pressing per evitare inserimenti esterni e fargli proseguire la sua avventura a Formello. Oltre alle cifre, esisterebbe anche un patto stretto con l'ex Mallorca. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, qualora il calciatore allungasse il proprio rapporto con il club biancoceleste riuscirebbe a trovare sempre maggiore spazio con l'aquila sul petto. Il quotidiano parla anche almeno 10 partite in questa stagione e 20 la prossima (in totale coppe comprese). Insomma molto spazio per Romero dopo l'assaggio contro i danesi e gli attestati di stima del popolo biancoceleste e anche dei compagni di squadra, Pedro in primis. Le due apparizioni in Europa League gli stanno un po' strette, ma la Lazio crede molto nel suo talento e il futuro è tutto dalla sua. Ora non resta che attendere e sperare che l'argentino possa scegliere di proseguire la sua avventura nella prima squadra della Capitale. Romero è arrivato alla Lazio nell'estate del 2021 firmando un biennale essendo ancora minorenne. Ora sta a lui scegliere anche se in zona mista