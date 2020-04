Carrera: "Lazio? L'Atalanta non ha nulla da invidiarle"

RASSEGNA STAMPA - Massimo Carrera è rimasto legatissimo a Bergamo e all'Atalanta. L'attuale allenatore dell'Aek Atene ha parlato a La Gazzetta dello Sport della situazione drammatica in Lombardia per l'emergenza coronavirus. L'ex difensore spera che le cose possano migliorare il prima possibile e che si possa tornare a giocare a calcio. Carrera è stato compagno di squadra di Gasperini e consiglia il mister della Dea di non lasciare il club nerazzurro: "L'Atalanta non ha nulla in meno rispetto a Lazio, Inter, Roma, Napoli e Milan. Lotta stabilmente per i primi quattro posti ed è ai quarti di Champions: ci penserei bene prima di cambiare, ormai è una big italiana".