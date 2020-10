Cassano: "Lazio da primi posti, ecco con chi si giocherà la Champions"

RASSEGNA STAMPA - Antonio Cassano ha presentato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport il derby di campionato tra Inter e Milan. L'ex attaccante ha parlato anche del campionato e della sua griglia di partenza. Ecco le sue parole: «Serie A? Inter e poi Juve. Ma occhio all'Atalanta: Ilicic è un giocatore favoloso, se torna in forma può accadere di tutto. Il Milan? Lotterà per il 4° posto con Lazio, Napoli e Roma ma non sarà facile arrivare in Champions».

Casillas: "Serie A? Lazio da podio! E il gioco di Inzaghi..."

Lazio, Rambaudi: "Contro la Samp punterei su Muriqi - Correa, vi spiego perché"

TORNA ALLA HOMEPAGE