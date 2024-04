Castellanos, titolare con la Salernitana: dovrà dimostrare di valere la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha bisogno di una sterzata per chiudere in modo dignitoso questa stagione, mancano sette gare alla fine e ognuna di queste rappresenta una chance. Gli infortuni sono il carico da cento su una situazione già abbastanza delicata e, soprattutto in attacco, in assenza di Ciro Immobile toccherà a Castellanos venire in soccorso alla squadra. Sarà lui, sottolinea Il Corriere dello Sport, a vestire la maglia da titolare, alla ricerca del primo gol sotto la guida di Tudor. Non bastano cattiveria e personalità, serve un colpo.

L’ultima spiaggia per evitare un finale di campionato amaro, l’argentino ha la chance di mettersi in mostra per dare una versione più vicina a quella migliore di sé stesso che finora è stata vista solo allo Stirpe. Ha realizzato 4 reti in 38 partite, tutte in Serie A. Ha sulle spalle il peso del cartellino e delle aspettative, venti milioni di euro per portarlo nella Capitale e ora dovrà dimostrare di valerli.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE