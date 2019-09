Cluj - Lazio, la notte dei debutti europei: da Jony a Lazzari

Non una semplice notte europea, ma un traguardo per molti. Cluj - Lazio rappresenta un debutto per tanti biancocelesti che questa sera troveranno spazio grazie al turnover studiato da Simone Inzaghi. Per ognuno un esordio diverso, particolare a modo proprio. Per Jony e Lazzari sarà la prima notte europea, un battesimo internazionale per chi dovrà guidare le fasce del 3-5-2 di Inzaghi. E chissà che a gara in corso non potrà aggiungersi anche Adekanye, considerando che è l'unica alternativa offensiva con Ciro Immobile rimasto a Roma. Sicuro l'esordio stagionale di Valon Berisha, ci sono due debutti da titolari, quelli di Vavro e Bastos. Completerà la difesa Acerbi, con lo slovacco però attenzionato speciale dopo uno scampolo di partita a Ferrara, riporta la rassegna stampa di Radiosei. Ma fari puntanti sui debutti, che sia una serata da ricordare fino in fondo. Nel bene, stavolta.

