Coni, gelo tra Malagò e il Governo: ieri riunioni parallele

Incontri che testimoniano un gelo pesante al Foro Italico. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei ieri prima è andata in scena una riunione sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, che per la prima volta vede il governo non partecipare, poi quella del presidente e ad di Sport e Salute, Rocco Sabelli, che ha incontrato la maggior parte delle federazioni ma volutamente ha escluso Giovanni Malagò. La conseguenza del contratto di servizio tra il nuovo ente e il Comitato olimpico in dirittura d'arrivo e una serie di deleghe assegnate all'Esecutivo in materia di sport che potrebbero indispettire il Cio. Tuttavia Malagò precisa che non c'è nessun rischio in vista dei Giochi del 2026, ma la cosa ha irritato parecchio sia il Governo che le federazioni. A chiudere la giornata l'ennesimo contatto Malagò-Sabelli per il contratto, che alla fine si farà. La dead line è venerdì con Giunta e forse anche Consiglio nazionale.

