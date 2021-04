Coppa Italia, 2.000 tifosi al Mapei Stadium per la finale: il piano

Ci saranno i tifosi all'Europeo che inizierà il prossimo giugno, potrebbero esserci anche nella finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus che si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia. A questo stanno lavorando incessantemente il Dipartimento dello Sport e la sottosegretaria Valentina Vezzali. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il decreto riaperture prevede la presenza del pubblico, 1.000 unità, negli impianti all'aperto e 500 al chiuso ma dal 1 giugno. L'obiettivo è quello appunto di occupare il 10% della capienza dell'impianto, circa 2.000 persone, attraverso una deroga e di anticipare l'entrata allo stadio dei tifosi utilizzando il comma 3 dell’articolo 6 del decreto che prevede un cambiamento di data "in relazione a specifici eventi o competizioni". Le prossime ore saranno decisive per la decisione finale.

