Coppa Italia, premiazione self service: ecco come si svolgerà

Questa sera andrà in scena l’attesa finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus allo Stadio Olimpico, con fischio d’inizio alle ore 21.00. Una finale insolita, senza spettatori sugli spalti, la prima che assegnerà un trofeo dopo l’emergenza Covid-19 in Italia. Lo spettacolo del calcio torna, ma la sicurezza viene prima di tutto. Proprio in virtù delle norme per combattere la diffusione del virus, la cerimonia di premiazione sarà tutta nuova. Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, non ci sarà nessun rappresentante istituzionale a premiare le due squadre. Napoli e Juventus accederanno sul palco cerimoniale attraverso un percorso distanziato e differenziato. Per quello che riguarda le medaglie e il trofeo, i giocatori dovranno fare da soli (troveranno tutto disposto pronto per essere preso) evitando così il passaggio di oggetti tra persone, operazione che potrebbe veicolare l'eventuale contagio. Una premiazione assolutamente self service che renderà ancora più inusuale questa finale.

