Coronavirus / Bundesliga e Liga pronte a ripartire: ecco come

Mentre in Italia la situazione relativa al calcio appare ancora caotica, per Germania e Spagna si avvicina si avvicina il ritorno in campo. La Lega iberica, riunitasi con i responsabili sanitari dei club, ha spiegato come il primo passo prevedrà che tutti i giocatori si sottopongano a un primo test entro martedì 28 aprile. Prima delle prove, riporta la rassegna stampa di Radiosei, verrà fatto firmato un consenso per la realizzazione dell'esame, chiarendo che non esiste un rischio zero di contagio. In questa fase sono previsti un esame PCR su un campione di sangue e test sierologici. La Lega avrebbe già chiesto alle varie dirigenza di far in modo che tutti, inclusi preparatori atletici e dirigenti accompagnatori, si sottopongano al test. Gli allenamenti dovrebbero ripartire lunedì 11 maggio. Fino al 2021, tuttavia, si giocherà a porte chiuse.

BUNDESLIGA - Più semplice, almeno all'apparenza, la situazione in Germania, uno tra gli ultimi paesi europei a essere colpito dalla pandemia, ma tra i primi a vedere la luce in fondo al tunnel. Christian Seifert, presidente della Lega calcio, è stato chiaro: "Per il giorno X, sia che arrivi il 9 maggio oppure più tardi, noi saremo pronti". Il massimo dirigente vuole concludere la Bundesliga, e non sarà di certo un giocatore contagiano dopo la ripresa dell'attività, a bloccare il suo piano: "Se l'infezione fa ammalare una maestra, non per questo viene chiusa tutta la sua scuola". La ristrutturazione del calendario, infine, dovrà tener conto della volontà della Lega di chiudere il campionato entro fine giugno e dello svolgimento delle semifinali e finale della Coppa di Germania. Programmata una spesa di 2,5 milioni di euro per i 20 mila tamponi ( da usare su 40 persone per ogni società almeno una volta a settimana) per i circa 1.100 giocatori a disposizione nelle ultime 9 giornate.

