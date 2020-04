Coronavirus / Serie A e Aic al lavoro su contratti e stipendi: le ultime

RASSEGNA STAMPA - Serie A e Aic continuano la trattativa per il taglio degli stipendi e per prolungare gli accordi in scadenza a giugno del 2020. A breve ci sarà un incontro, ma le società singolarmente stanno risolvendo al loro interno il primo aspetto. Il secondo tema è più complesso. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, la FIFA ha consigliato di estendere i contratti ma ora la palla passa alle singole federazioni. La Uefa sta provando un accordo quadro per far diventare la stagione 2019/20 di 13 mesi con conseguente riduzione della successiva che diventerebbe di undici. Ovviamente questo, poi, sarebbe attuabile dopo l'ok delle singole società e dei singoli giocatori che dovrebbero accettare lo slittamento di un mese. Questo sarebbe esteso anche ai giocatori in prestito che, qualora invece dovessero decidere di non accettare, tornerebbero alle squadre detentrici del cartellino, ma non potrebbero giocare. Se ne saprà di più nelle prossime settimane.