Coronavirus / Burioni: "Emergenza davvero grande. E sulla Lazio..."

CORONAVIRUS CALCIO - Il Covid-19 ha sconvolto l'Italia. La diffusione del virus, dopo la Cina, ha toccato pesantemente anche il nostro paese. Il governo invita tutti a rimanere a casa per evitare il diffondersi della malattia, ma la situazione resta grave. Roberto Burioni, infettivologo dell'Università Vita-Salute, aveva previsto l'arrivo del virus e ora invita tutti a non sottovalutarlo e a catalogarlo come una banale influenza. Anche il mondo del calcio è stato toccato dalla vicenda con Rugani e Gabbiadini risultati positivi ai tamponi a dimostrazione che nessuno è immune al contagio. Burioni spiega sulle pagine de La Gazzetta dello Sport di non sottovalutare ogni minimo sintomo. Invita tutti a restare in casa e a evitare assembramenti. I calciatori possono allenarsi per mantenere il tono muscolare, ma devono farlo da soli e lontano dagli altri. Applausi all'Italia per aver scelto prima le porte chiuse e poi di sospendere il campionato, cosa non avvenuta in altre nazioni europee. Infine Burioni, da sempre tifoso della Lazio e molto attivo sui social, racconta. "L'emergenza è davvero grande che non ho visto nemmeno le ultime partite della Lazio. Finire la stagione? Sappiamo troppo poco di questo virus, ma speriamo che possa accadere".