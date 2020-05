Coronavirus / Dall'Inghilterra: "Liverpool - Atletico Madrid ha ucciso 41 persone"

Il calcio finisce ancora una volta sul banco degli imputati per l'emergenza coronavirus. Dopo quanto successo in Atalanta - Valencia del 19 febbraio, considerata una dei possibili detonatori di quanto accaduto in Lombardia, anche Liverpool Atletico Madrid finisce sotto la lente. Secondo uno studio di Edge Health, gruppo di ricerca che elabora dati per conto del servizio sanitario britannico, la gara disputata l'11 marzo ad Anfield sarebbe all'origine di 41 morti registrate in Inghilterra nei 25-35 giorni successivi. I numeri sono stati pubblicati dal Sunday Times che ha parlato dei ritardi del governo britannico nella gestione dell'emergenza Covid -19. I 52 mila spettatori di Anfield sono stati un errore e andavano evitati, come hanno detto più volte anche dalla Spagna. L'assembramento è fonte di contagio, questa è l'unica cosa certa su questo virus, e il distanziamento sociale è il primo nemico del virus. Nel mirino dell'inchiesta sono finite anche Scozia-Francia del Sei Nazioni di rugby, giocata a Edimburgo con 67 mila spettatori, e una manifestazione ippica tenutasi a Cheltenham, alla quale hanno assistito 60 mila persone. Solo quest'ultima, come riporta lo studio, avrebbe causato 37 morti per coronavirus.