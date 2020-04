Coronavirus, Direttore Spallanzani: "Favorevole alla ripresa degli allenamenti"

Secondo Francesco Vaia l'Italia va riaperta, rispettando il buon senso e l'esperienza tecnico-scientifica. Come riporta la rassegna di Radiosei, il direttore sanitario dello Spallanzani si è così detto favorevole alla ripresa degli allenamenti purché siano inseriti in un contesto di svezzamento dell'intero paese. Naturalmente per quel che riguarda il controllo dei calciatori, saranno "Necessari i test sierologici, nel caso in cui si evidenziano delle alterazioni dell’IGG si passa al tampone. La sequenza dei tre test, sierologico e tampone, ha dato risultati eccellenti, abbiamo individuato i positivi e quelli che avevano sviluppato gli anticorpi".