Coronavirus / Fiorentina, Commisso: "Ricominciamo anche assumendoci dei rischi..."

RASSEGNA STAMPA - Settimana cruciale per il calcio. In questi giorni si deciderà se far ripartire o meno la stagione. Se il Governo appare critico, le società spingono per ricominciare. Troppo importante dal punto di vista economico finire la stagione e provare a tornare a una sorta di normalità. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei. Tra i presidenti che vorrebbero riprendere c'è anche Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina ha raccontato la sua scelta di acquistare la società viola e non ha dubbi sul fututo. Col virus bisognerà convivere per un po' e a questo punto bisogna ricominciare il campionato. La situazione è grave ovunque ma, secondo l'imprenditore americano, l'economia rischia il collasso quindi: "Bisogna ricominciare anche assumendosi qualche rischio".

CORONAVIRUS, IL GOVERNO PRONTO A FERMARE DEFINITIVAMENTE IL CALCIO

CORONAVIRUS, GRAVINA: "NON VOGLIO ESSERE IL BECCHINO DEL CALCIO"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE