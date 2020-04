Coronavirus, la legge di CR7: doppio tampone e rientro tranquillo

Si è discusso a lungo del comportamento di alcuni giocatori della Juventus, che hanno lasciato l'Italia prima e dopo che l'emergenza Coronavirus prendesse largamente piede nel paese. Tra questi c'è anche Cristiano Ronaldo, che si trova a Madeira, nell'isola in cui è stato rilevato un focolaio e dove il campione portoghese sta trascorrendo la quarantena con la famiglia. Nessun problema per il rientro in Italia però: la legge di CR7 e la legge del doppio tampone permetteranno al numero 7 di tornare a Torino. Ricorrendo alla stessa soluzione che hanno adottato Hiuguain, Douglas Costa, Pjanic e Khedira che hanno lasciato il capoluogo piemontese prima delle due settimane dall'ultimo contatto con Rugani. Come? Potendosi permettere di effettuare il test per il Covid-19. Due volte. Una prassi non prevista dal Decreto Legge, che non contempla tamponi per asintomatici di rientro dall'estero, ma che è già stata applicata nei giorni scorsi e che sarà riapplicata nei prossimi.