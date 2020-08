Crotone, si complica la trattativa per l’ex Lazio Onazi

Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Ogeny Onazi al Crotone. E invece la trattativa si è complicata all’improvviso a causa della troppa distanza sulla richiesta economica avanzata dal centrocampista nigeriano. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il calciatore svincolato ha pretese economiche troppo alte e il club calabrese, neopromosso in Serie A, non può accontentarlo. Resterà da capire se l’ex Lazio abbasserà le sue richieste d’ingaggio o se cercherà una nuova avventura altrove.

