Dal gigante al folletto: come cambia il Napoli senza Osimhen

RASSEGNA STAMPA - Sarà un Napoli rivisitato, ma non per questo non temibile, quello che Luciano Spalletti schiererà domenica sera contro la Lazio. Gli azzurri, decimati dalle assenze, dovranno rimboccarsi le maniche e adattarsi alla situazione. La qualità e le alternative di certo non mancano alla squadra partenopea che confermerà il suo 4-2-3-1 che all'occorrenza può trasformarsi in 4-3-3. Ci sarà Mertens e non Osimhen, gravemente infortunato, e anche uno tra Lobotka e Demme al posto di Anguissa. Cambiano le caratteristiche di una squadra comunque pericolosa. Meno rottura e fisicità in mezzo al campo, ma sicuramente più ordine e geometrie. Davanti basta ai lanci lunghi in profondità e si torna al fraseggio e al gioco palla a terra che ha fatto le fortune del club partenopeo degli ultimi anni. L'attacco di Spalletti non darà punti di riferimento. Mertens, Insigne e Lozano si muoveranno tanto lasciando spazio anche agli inserimenti di Zielinski. In difesa Spalletti non cambierà nulla. La sua retroguardia, nonostante i tre gol presi a Milano, gli sta dando le giuste garanzie.