Dazn, il servizio preoccupa e De Siervo interviene: il piano

RASSEGNA STAMPA - Dazn, un tema che preoccupa molti amanti del calcio. Dopo il blocco di giovedì scorso in occasione dei match delle 18.30 la questione resta aperta. L'argomento è stato affrontato anche ieri durante il Consiglio di Lega. Come riporta la consueta Rassegna stampa di Radiosei, in mattinata l’ad De Siervo ha avuto un incontro con la media-company. Dazn è già intervenuta, promettendo un “risarcimento” per chi non ha potuto accedere il servizio. E, in una nota, ha sottolineato che "il dialogo e il confronto con la Serie A proseguono in un immutato clima di e di collaborazione e trasparenza". Chiaramente la Lega monitorerà la situazione e oltre all'incontro di De Siervo sono previsti ulteriori tra le parti, insieme a un’assemblea per inizio ottobre. La situazione va monitorata di pari passo, non resta che attendere le prossime mosse della piattaforma, sperando che non ci siano ulteriori disguidi.