Del Piero: "Nessuna favorita per lo scudetto, nulla è scontato"

Se, come ci si auspica, si tornerà a giocare alla fine di maggio o a inizio giugno, ripartirà anche la lotta per lo scudetto. Juventus, Lazio e Inter sono più vicine che mai in classifica. Solamente un punto divide le prime due in graduatoria, mentre i nerazzurri, a quota 54, sono poco più lontani, ma con la gara contro la Sampdoria ancora da recuperare. Alessandro Del Piero, riporta la rassegna stampa di Radiosei, si è espresso anche sulla lotta per il titolo, non ponendo alcuna squadra nella posizione di favorita: "Nessuna favorita per lo Scudetto. La Juventus è un po' più avanti, per qualità assoluta. Ma nulla è scontato".

