Delio Rossi: "Fiorentina - Lazio un crocevia importante. Speranze Champions? Tantissime!"

Poco più di ventiquattro ore e poi arriverà il fischio d'inizio di Fiorentina - Lazio. Nel giorno della vigilia, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il doppio ex Delio Rossi ha parlato della sfida: "Sarà un crocevia importante della stagione, in ogni caso la Lazio deve provare a vincerle tutte perché è dientro le altre, fermo restando che può battere il Torino nel recupero". Nonostante al momento Napoli, Juventus, Milan e Atalanta siano sopra i biancocelesti, per l'ex tecnico le speranze di vedere Inzaghi nuovamente in Champions sono "tantissime": "La Lazio dovrebbe fare la corsa sul Milan ma anche sulla Juventus, che dal punto di vista del gioco è quella che ruba meno l'occhio e che a Udine ha vinto nemmeno troppo meritatamente". Infine, Delio Rossi si è espresso anche sull'approdo di Mourinho sulla panchina della Roma, sottolineando il "guadagno" dell'intera Serie A, inclusa la Lazio: "Sarà da sprone ai biancocelesti".

Pistocchi: "Mourinho può fare bene. Inzaghi? Rimarrà alla Lazio"

Gigi Cagni: "Mourinho grande comunicatore, sa cosa lo attende a Roma"

TORNA ALLA HOMEPAGE