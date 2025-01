Derby, via ai controlli del Foro Italico: individuate 4 aree "strategiche"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Si parte da questa mattina con i controlli preventivi in vista del derby. Le misure sono state messe a punti ieri nel tavolo tecnico presieduto dal questore Massucci, che ha ribadito la linea orientata verso una maggiore responsabilizzazione delle società e delle tifoserie, ma al tempo stesso disponendo misure severe in caso di comportamenti che nulla hanno a che vedere col mondo del calcio.

Nel confronto sono state studiate le varie strategie per garantire la fruibilità della partita, riporta il Corriere dello Sport, con un incremento della forza pubblica e di personale specializzato non solo nella zona attorno all'Olimpico, ma allargando molto di più il raggio d'azione. Nello specifico, sono state già individuate quattro aree, particolarmente strategiche e soggette a situazioni d'allarme, in cui verrà dislocato il contingente della forza pubblica e i servizi di osservazione dedicati alle due tifoserie.

Non è stata presa in considerazione l'ipotesi di spostare l'orario del fischio d'inizio rispetto a quello serale. Quella che normalmente potrebbe rappresentare una situazione di potenziale criticità - viene spiegato nel comunicato di qualche giorno fa - viene vista dalla Questura come "un’occasione per le società sportive e le rispettive tifoserie per mostrare segni di maturità, in cui anche le logiche ultras trovino spazi di espressione colorati e folkloristici nell’ambito di una cornice di legalità". In caso contrario, ci saranno provvedimenti severi. L’Olimpico intanto si prepara per la festa: sarà sold out allo stadio.

