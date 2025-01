Derby | Zaccagni sfida Dybala, ma Mattia non è mai stato così decisivo: il dato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Se ci sono piedi che domani possono accendere la fantasia sono proprio i loro, quelli di Dybala e Zaccagni. Giocatori di maggior estro di Roma e Lazio, quando c'è da tirare fuori la giocata dal cilindro sono sempre lì, pronti a farlo. Per l'argentino i biancocelesti sono la sua seconda vittima preferita ma, dall'altra parte, il calciatore della Lazio vivrà l'emozione del suo primo derby da capitano. Soprattutto, Zaccagni vuole prolungare la sua tradizione positiva nelle stracittadine romane. Pur essendo alla sua quarta stagione a Roma, a causa di infortuni e squalifiche ne ha giocate soltanto tre, vincendo sempre. E nelle ultime due occasioni, grazie ai suoi gol. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, il classe '95 ha griffato sia l'1-0 in campionato nel derby di ritorno della stagione 2022-23, sia l'1-0 a quarti di finale di Coppa Italia di un anno fa. E a proposito di gol decisivi, c'è un altro dato che coinvolge il laziale. Zaccagni, che ha messo a referto cinque gol e due assist fino a questo momento in campionato, ha "regalato" alla sua squadra ben nove punti. Si tratta del dato più alto in A: come lui solamente in tre (Lucca, Thauvin e Kean).

