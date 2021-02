Diritti tv per la Serie A, oggi altra assemblea: è duello tra Sky e Dazn

È in programma oggi alle 13:00 a Palazzo Parigi una nuova assemblea per decidere il futuro dei diritti tv della Serie A. Sul piatto ci sono le offerte di Dazn (840 milioni) e Sky (750 mlioni) e le società sono chiamate a votare per decidere chi dei due alla fine la spunterà. Per decretare il vincitore sono necessari 14 voti su 20 e per il momento, riporta la rassegna stampa di Radiosei, seppur in vantaggio Dazn non avrebbe tutti questi appoggi. Il dubbio è relativo allo streaming che, sollecitato da un alto numero di accessi in contemporanea, possa avere dei problemi. Non c'è fretta di decidere oggi ed è probabile dunque che si procederà con un nuovo rinvio delle votazioni.

