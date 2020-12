Djuricic: "Conservo la maglia della Lazio di Stankovic. E su Milinkovic..."

RASSEGNA STAMPA - «Potremmo avere una nazionale forte come la Croazia, basta leggere i nomi: Jovic, Tadic, Milinkovic. Ma non abbiamo la mentalità da grande squadra, tutti pensavano che lo spareggio con la Scozia l'avremmo vinto facilmente. Ora sembra la fine del mondo. Non c'è equilibrio, o siamo i migliori del mondo o i peggiori. Ma i prossimi saranno gli anni della Serbia». Filip Djuricic si racconta sulle pagine de La Repubblica e parla anche della Serbia. Il compagno di nazionale di Milinkovic è ancora scosso per la mancata partecipazione ai prossimi Europei. Il ko con la Scozia ha escluso la selezione slava dalla competizione. Il giocatore del Sassuolo ha parlato anche del suo passato, svelando un retroscena della sua infanzia legato alla Lazio. Ecco le sue parole: «Un giocatore a cui mi ispiravo? Ho sempre guardato fuori, il mio idolo era Kakà, la Serie A lì si guarda ancora più di Bundesliga o Premier. E mi piaceva Dejan Stankovic, da bambino avevo la sua maglia della Lazio, ce l'ho ancora»

