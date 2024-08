Eriksson, Cragnotti: "Nessuno meglio di Sven poteva gestire la mia Lazio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Iniziò tutto con la vittoria della Coppa Italia nell'aprile 1998, poi Supercoppa Italiana, Coppa delle Coppe, Supercoppa Europea, fino al double Scudetto e Coppa Italia tra il 14 maggio e il 18 maggio 2000, e infine di nuovo Supercoppa Italiana. Sven Goran Eriksson allenatore e Sergio Cragnotti presidente, un binomio capace di arricchire di ben 7 trofei in due anni e mezzo la bacheca biancoceleste. La morte del tecnico svedese ha scosso il finanziere di Porta Metronia, legato a Svennis da un rapporto profondo: "Piango un amico".

Cragnotti sulle colonne del Messaggero ha parlato delle vittorie della sua Lazio, con un ricordo particolare per la Supercoppa Europea vinta contro il Manchester United nel 1999 e per lo Scudetto del 2000. Ha ricordato che quando contattò per la prima volta Eriksson, lo svedese aveva già un accordo con il Blackburn, ma riuscì a liberarsi e sbarcò a Roma. Per l'ex presidente, oltre a essere un grande allenatore, Sven riusciva ad agire anche come psicologo, abile a tenere a bada tutti i campioni arrivati nella Capitale.

Celebre la richiesta fatta da Eriksson: "Lei prenda subito Mancini, Mihajlovic e Veron e vedrà che io vinco subito lo Scudetto". All'inizio Cragnotti prese soltanto Mancini, poi completò l'opera negli anni successivi: "Decisi di cambiare quasi tutta la squadra, volevo modificare le dinamiche dello spogliatoio. Dalla Samp presi anche i fisioterapisti non solo i giocatori, si creò un gruppo". Il famoso clan Mancini, che secondo Cragnotti è stata l'anima della Lazio e nessuno meglio di Eriksson poteva gestirli.

Cragnotti poi ha definito Eriksson un signore d'altri tempi, onesto ed educato: "Come avete sentito nel corso dei suoi saluti, Sven è sempre stato lontano dalla negatività". Anche quando si arrivò ai saluti, dopo l'accordo tra Eriksson e la federazione inglese, per Cragnotti lo svedese fu limpido e sincero, come in tutta la sua carriera.