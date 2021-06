Eriksson sostiene la scelta di Inzaghi: "Ha avuto coraggio, non poteva dir di no"

Cinque stagioni trascorse sulla panchina della Lazio. Poi il passaggio all'Inter. Simone Inzaghi si sta imponendo sempre di più nel panorama degli allenatori italiani, e ora ha di fronte a sé una sfida decisiva per la sua carriera. L'ex attaccante ha potuto contare su due anni a stretto contatto col "maestro" Eriksson. Lui tecnico, Simone giocatore, ma anche i segreti svelati dallo svedese l'hanno portato a sedersi sulla panchina dei campioni d'Italia in carica. L'ex biancoceleste, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha parlato della scelta di Simone: "Non poteva dire di no, nonostante ogni possibile rischio. Ha dimostrato di avere coraggio, non è mai facile prendere in mano una squadra che ha appena vinto lo scudetto. Un consiglio? Guardate dov'è arrivato, pensate che gli serva un mio consiglio?". Eriksson gli ha augurato ogni fortuna, sottolineando che, dopo la lunga esperienza a Roma, meritava una società ancora più forte. "Dovrà essere se stesso - ha concluso il tecnico - rimanendo fedele ai suoi principi".

