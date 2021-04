Europei, 15.500 persone all'Olimpico ma con regole ben precise: i dettagli

Alla fine è arrivata l'apertura definitiva: il governo italiano ha dato il via libera per aprire le porte dell'Olimpico in vista dei prossimi Europei di calcio che inizieranno a giugno e che vedranno nella Capitale ben quattro match. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei saranno circa 15.000 e 500 le persone che potranno varcare il tornello ovvero il 25% della capienza dell'Olimpico. Ma come? Si potrà accedere solo con il certificato vaccinale, un tampone negativo o con test sierologico che dimostri gli anticorpi per il Covid-19. Di base dovrebbero esserci 2.500 persone in Curva Nord/Distinti Nord, lo stessi numero in Cura Sud/ Distinti Sud, 6.500 in Tribuna Tevere e 4.000 in Montemario. Per evitare che ci siano assembramenti all'entrata e all'uscita verranno stabiliti orari diversi in base al settore con più gate aperti.

