Europei, Mancini: "Ho già scelto gli attaccanti. Su Immobile e Belotti..."

Roberto Mancini, alenatore della Nazionale, è intervenuto a “Sport Lab, il futuro dell’industria e dello sport” per discutere di calcio e del futuro dell’Italia. Questo un estratto della sua intervista: "Immobile e Belotti devono stare tranquilli, ai miei tempi il ct poteva scegliere fra 6 attaccanti io fra 2. I centravanti per gli Europei sono già decisi, a meno che non esca uno Schillaci all'ultimo momento. Li alterneremo perché si giocheranno 3 partite in 10 giorni dopo una stagione faticosa. Ciro e Gallo per fortuna sono amici, poi ci sono Caputo e Lasagna. Sono tutti bravi ragazzi e questo aiuta, se siamo riusciti a fare quello che stiamo facendo è perché si sono messi sempre tutti a disposizione. Fra loro c'è un ottimo rapporto"

