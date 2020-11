Fifa, nuove regole per gli agenti: tetto sulle commissioni e codice etico

Una stretta sul comportamento degli agenti nel mondo del calcio. Questo è il nuovo piano che sta studiano la Fifa per regolamentare il lavoro degli agenti dei calciatori che negli ultimi anni non ha quasi più seguito nessuna linea guida: commissioni che hanno raggiunto livelli altissimi e non solo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei infatti le nuove regole sono due e dovrebbero essere approvate al Consiglio di marzo ed entrare in vigore nel 2021. La prima sarà il curriculum: l'esame Fifa rimarrà ma solo per chi non ha precedenti penali o subito squalifiche per violazioni etiche o professionali, che non abbia contatti con il calcio, dalla Fifa ai club, o con agenzie di scommesse. La seconda regola si basa invece sull'etica: non si potranno avere contatti con giocatori legati ad altri agenti almeno fino a due mesi dalla fine del contratto e infine la cosa più importante: il tetto delle commissioni sarà di un 3% massimo per i calciatori (senza bomus), 3% per il club che compra sullo stipendio e il 10% per il club che invece vende.

LAZIO, ACERBI ANCHE ASSISTMAN

SERIE A, LABORATORIO UNICO PER I TAMPONI

TORNA ALLA HOME PAGE