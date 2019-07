FIGC, giustizia sportiva: Santoro e Pecoraro verso l'uscita di scena

Il nuovo Codice di giustizia sportiva della FIGC è il primo passo verso una riorganizzazione generale. Decade la corte federale d'appello, mentre le nuove nomine saranno sottoposte al consiglio federale di domani. Finisce dopo tre anni l'era di Sergio Santoro, nominato presidente aggiunto del Consiglio di Stato. Per il presidente Gabriele Gravina però i cambiamenti non dovrebbero finire qui.

ANCHE PECORARO - Gravina, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha incontrato il Procuratore federale Giuseppe Pecoraro e gli ha chiesto di fare un passo indietro. Manca ancora un anno alla scadenza naturale e Pecoraro le dimissioni le aveva presentate all'elezione di Gravina come presidente: in quel caso vennero respinte, ma oggi la situazione è completamente cambiata. L'ex Prefetto di Roma si è preso qualche giorno di tempo e non è escluso che possa resistere. In ogni caso Gravina gli chiederebbe di gestire la transizione, trasferendo al successore gli atti delle indagini. E il nome del successore a quanto pare è già pronto.

