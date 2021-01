FIGC: Gravina verso la ricandidatura, ma Lotito non lo appoggia...

RASSEGNA STAMPA - Gabriele Gravina è pronto a ricandidarsi per il ruolo di presidente della FIGC. Un ruolo delicatissimo per la massima carica del calcio italiano e che ha svolto un ruolo fondamentale per la ripartenza del campionato dopo il lockdown. Gravina ha già avuto l'ok di Leaga A, Lega B, Lega Pro, Assocalciatori e Assoallenatori e rischia anche di non avere avversari. Cosimo Sibilia, atuale vicepresidente, potrebbe anche decidere di non sfidarlo e la sua rielezione sarebbe automatica. Come sottolinea un articolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Gravina ha avuto il placet da quasi la totalità dei club sia in A che in B. Nella massima serie sono stati 18 le squadre che hanno appoggiato l'attuale presidente con Lazio e Benevento uniche eccezioni. Di conseguenza nella serie cadetta solo la Salernitana non ha dato il suo benestare all'attuale numero uno. Lotito e Vigorito sono gli unici due patron ad aver votato contro Gravina.

Lazio, riecco Lulic: due settimane per capire il futuro. E sul mercato...

Lazio, lo speaker Celletti: "Io laziale per mio nonno e Signori. Gabbo nel mio debutto da vocalist"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE