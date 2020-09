Final Eight, ecco il piano per la rivoluzione della Serie A

All'inizio è stata solo un'idea pensata per risolvere un momento di crisi legata al coronavirus, non è detto però che nel prossimo futuro non possa diventare realtà. Il piano per cambiare la formula della Serie A esiste ed è anche già stato delineato. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei il progetto prevederebbe tre fasi: un girone di andata, una seconda parte con pochi incontri tra alcune squadre predeteriminate e un torneo finale a eliminazione diretta tra otto club. Un'idea che ricalca i campionati latino-americani. Rimane, come detto, un piano di riserva ma più di qualche pensiero su un cambiamento radicale è stata fatta: da una parte ne gioverebbe la Uefa con maggior disponibilità di inserire match europei, dall'altra la Fifa che spinge per la valorizzazione dei campionati nazionali. La priorità per ora per la Lega è quella di riaprire gli stadi e anche l'introduzione dei fondi di investimento nella gestione dei diritti televisivi.