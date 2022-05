Fiorentina, accordo con Saponara per il rinnovo: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Riccardo Saponara è uno dei calciatori che andranno in scadenza il 1° luglio. L'esterno della Fiorentina nelle scorse settimane è stato accostato anche alla Lazio, che però in realtà non ha mai pensato a lui. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei Saponara e la Fiorentina hanno trovato un accordo verbale per il rinnovo del contratto per un anno con opzione per il secondo. La stretta di mano è arrivata nell'ultima giornata disputata dai viola contro la Juventus e nei prossimi giorni ci sarà anche l'ufficialità dell'accordo.