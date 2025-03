Flaminio, la Roma Nuoto presenta ricorso al Tar: la situazione

RASSEGNA STAMPA - La Roma Nuoto non si ferma e anzi, come annunciato nei giorni scorsi, presenta il ricorso al Tar per quanto riguarda la ristrutturazione dello Stadio Flaminio. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero il ricorso è stato depositato nella giornata di ieri in tribunale e ripercorre la vicenda dalla fine del 2020 fino alla sentenza proprio del Tar del 2024 che ha obbligato il Comune di Roma a riparire la conferenza di servizi.

Da all'ora il Comune non si è ancora pronunciato sul pubblico interesse e prima dovrà decidere se dare il via libera o meno alla Roma Nuoto e solo in caso contrario potrà aprire il dossier del progetto presentato dalla Lazio.

Nel ricorso della Roma Nuoto si ritiene inaccettabile che Roma Capitale: "Per ragioni altamente sviate e di tipo meramente politico si astenga dall'assumere una decisione finale sul progetto medesimo". Fonti del Comune assicurano che nei prossimi giorni la Giunta si esprimerà in merito.