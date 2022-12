Funerali Mihajlovic, la scelta di cuore di Stankovic: ecco cosa ha fatto

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Tra gli sportivi rimasti in silenzio dopo la morte di Sinisa Mihajlovic c'è Dejan Stankovic. Il tecnico della Sampdoria è rimasto fortemente colpito dalla notizia. Per Deki, infatti, Sinisa era molto di più di un semplice compagno di squadra. I due erano legatissimi, quasi come due fratelli basti pensare che l'ex difensore è il padrino di battesimo di Filip, figlio dell'ex centrocampista. Una volta appresa la notizia, Stankovic, in ritiro con i blucerchiati in Turchia, si è chiuso in stanza annullando la cena dello staff prevista in serata. Oggi, come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, sarà in chiesa insieme a tutta la Samp per l'ultimo saluto a Mihajlovic. Il mister ha annullato l'amichevole che i liguri avrebbero dovuto giocare oggi per far sì che il gruppo potesse raggiungere Roma e salutare l'amico di mille battaglie.