Morte Mihajlovic, Stankovic stravolto dal dolore: annullata cena di squadra

RASSEGNA STAMPA - Un silenzio che fa rumore. Tra le reazioni alla morte di Sinisa Mihajlovic manca quella di Dejan Stankovic. Il figlio Filip ha postato la foto del suo battesimo con Sinisa nella veste di padrino. L'ex difensore, infatti, era di famiglia a casa Stankovic. Una sorte di fratello maggiore fin dall'arrivo dell'ex centrocampista alla Lazio. L'edizione odierna de Il Secolo XIX spiega: "La notizia della morte di Sinisa Mihajlovic è arrivata nel ritiro di Antalya nel pomeriggio di un grigio venerdì. Nel primo giorno di riposo di questo stage in Turchia. Dejan Stankovic, legato da un sentimento fraterno a Mihajlovic e alla sua famiglia, ancora sabato scorso si era sentito telefonicamente con Arianna, moglie di Sinisa, che gli aveva confermato l'estrema gravità della situazione. Per il tecnico questa perdita è un dolore enorme, ieri si è praticamente chiuso nella propria stanza, distrutto, come il suo vice Nenad Sakic, già braccio destro di Mihajlovic alla Samp. Annullata la cena degli staff (26 persone) che Stankovic stesso aveva organizzato ieri sera in un ristorante sul lungomare di Antalya".