"Igor, abbiamo un problema": i numeri di Castellanos preoccupano

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Tra le note negative in casa Lazio in occasione della sfida contro il Genoa c'è, senz'altro, la prova di Castellanos. Il Taty, che si è "beccato" l'insufficienza nelle pagelle dei principali quotidiani sportivi, è sembrato veramente poco pericoloso, non ha dato alcun contributo in zona gol. Tudor l'ha cambiato al 68', facendo entrare Cataldi al suo posto, ma i numeri fotografano bene la sua gara e i problemi che sono emersi. Quasi 70 minuti in campo per l'argentino, che non ha siglato alcun gol - l'unico del match è arrivato dai piedi di Luis Alberto -. Ma il dato che preoccupa di più è quello "zero" accanto ai tiri in porta (due quelli totali). Sono 25 i tocchi, di cui solamente quattro in area avversaria, prosegue il Corriere dello Sport. Infine, solamente tre i passaggi riusciti. Con Immobile alle prese con svariati problemi fisici, Castellanos può e deve far più di così per potersi guadagnare un posto da titolare nella prossima stagione, quando cambieranno giocatori e gerarchie.

TORNA ALLA HOMEPAGE