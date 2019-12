Il capitano del Trastevere con la Lazio nel cuore: Sfanò ha una richiesta per Balotelli

Non solo per l'avversario, di prestigio come Lazio, Roma e Frosinone già affrontate in passato. Ma anche perché quell'avversario, il Brescia, sarà la prossima squadra dinnanzi alla quale si troverà la sua Lazio. Quella di ieri è stata un'amichevole speciale per Marco Sfanò, capitano del Trastevere e tifoso biancoceleste. Una prova in carne e ossa del valore delle rondinelle. E lui, che gioca centrale come Acerbi, ha potuto testare in prima linea anche il momento di forma del suo diretto rivale sul campo: Mario Balotelli. “È un fenomeno, non l'ha mostrato di certo qui” - sono le parole di Sfanò riportate dalla rassegna stampa di Radiosei - “Gli auguro il meglio, di salvare il Brescia e segnare tanti gol in campionato. Ma non subito, spero che non faccia male alla mia Lazio...”. Peccato solo per quel 6-0 finale con il quale il Brescia si è disfatto del Trastevere. Un risultato un po' bugiardo e maturato nel momento in cui sono entrati i big, come SuperMario (doppietta). E chissà, allora, che l'ex Milan non abbia già esaurito tutte le sue cartucce. Sfanò ci spera, delegando - intanto - l'ingrato compito di marcare il 45 al suo idolo e collega Francesco Acerbi.

