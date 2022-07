Il Messaggero: "Sarri furioso dopo il 4-1, ecco le parole alla squadra"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il 4-1 rimediato dalla Lazio nell'amichevole di ieri pomeriggio contro il Genoa è stato un boccone amaro da digerire per mister Sarri che, seppur convinto di aver visto del semplice calcio d'estate, è rimasto tutt'altro che soddisfatto dalla prova dei suoi. Sul banco degli imputati soprattutto la difesa, ma praticamente ogni calciatore, ad eccezione di Immobile, unico marcatore del match per la parte biancoceleste, ha più che qualcosa da recriminarsi. E la situazione non s'è modificata dopo l'intervallo, quando Sarri ha modificato l'intero 11, lasciando in campo solamente Maximiano e Zaccagni, poi comunque sostituiti nel corso della ripresa per lasciar spazio ad Adamonis e Raul Moro. Il Messaggero, nella sua edizione odierna, riporta alcuni virgolettati che l'allenatore avrebbe riservato alla squadra al termine della partita. Al centro del discorso, in particolare, l'atteggiamento con cui l'intera rosa ha approcciato alla sfida. "Mai più un atteggiamento simile. Non andiamo da nessuna parte con questa presunzione e superficialità", il messaggio, breve ma eloquente, del tecnico. Ora toccherà alla squadra cercare di invertire la rotta, già a partire dall'amichevole di sabato contro il Qatar.

