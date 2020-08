Immobile, al San Paolo è la notte della storia: Scarpa d'Oro e record di Higuain

La notte della storia è arrivata, la notte che i tifosi biancocelesti non vedono l’ora di vivere così come Ciro Immobile. Questa sera il bomber della Lazio può scrivere la storia: ancor di più di quanto già non abbia fatto fino ad oggi. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei Immobile dovrà fare tutto questo nello stadio in cui ha tifato il Napoli da bambino, in quella che prima di Roma fu casa sua, e nello stesso posto in cui proprio Higuain fissò il suo personale record a 36 centri in una stagione. Dal 2000 ad oggi solo cinque giocatori sono riusciti a ad eguagliare questo reecord in una stagione: Higuain, Ronaldo, Messi, Luis Suarez e Ibrahimovic.

Questa sera il numero 17 può con una sola rete raggiungerlo, con due superarlo e scrivere il suo nome insieme a quello delle leggende. Se poi Cristiano Ronaldo non dovesse scendere in campo, Sarri non ha dato certezze nella conferenza stampa di ieri, allora la Scarpa d’Oro sarebbe già sua e sarebbe la prima volta dopo 13 anni di digiuno italiano, l’ultimo a vincerla fu Francesco Totti. In un San Paolo vuoto, all’ultima giornata, si può riscrivere la storia.

Napoli, De Laurentiis: "Immobile? Mi piace e anche tanto. Lo volevo già ai tempi del Pescara"

Serbia, l'ex ct Krstajic incensa Milinkovic: "Se fossi la Lazio non lo venderei neanche per 120 milioni"

TORNA ALLA HOME