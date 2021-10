Inter, Dzeko: "Alla Roma in tanti mi hanno deluso. Inzaghi? Ho pensato subito che..."

Dalla Roma all'Inter. Edin Dzeko ha iniziato la sua avventura in nerazzurro da qualche mese e non ci ha messo molto a farsi apprezzare anche dal nuovo tecnico Simone Inzaghi che pure per tanti anni lo ha incontrato da avversario quando sedeva sulla panchina della Lazio. Il bosniaco ha lasciato la Capitale ma non ha rimpianti: "Tante cose non mi sono piaciute, tante persone mi hanno deluso. Avrei voluto vincere qualcosa, soprattutto il secondo anno avevamo una squadra molto forte, ma poi è difficile riuscirci se ogni volta vendi i giocatori più importanti...", racconta nell'intervista riportata dalla consueta rassegna stampa di Radiosei. Poi la chiamata dell'Inter, anzi del suo amico Kolarov: "È stato lui a dirmi che l’Inter era interessata, che c’era la possibilità di un trasferimento: “Qui ti vogliono, vieni”. Ed eccomi qua". Infine un passaggio proprio su Inzaghi: "Me lo aspettavo esattamente così. Anche nel modo di giocare perché mi aveva colpito la qualità della Lazio. Ho pensato subito: “Se qui giochiamo alla stessa maniera mi diverto parecchio”.