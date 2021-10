Inter, i sudamericani rientrano ma resta il dubbio: la situazione

RASSEGNA STAMPA - Ieri in tarda serata hanno fatto rientro dall’Argentina Lautaro Martinez, Joaquin Correa e Vecino. I tre hanno raggiunto la squadra e mister Inzaghi direttamente a Roma. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, questa mattina potrebbero effettuare qualche sgambata in campo. Nonostante dal punto di vista fisico siano rassicuranti le condizioni di Correa e Lautaro resta comunque il dubbio: stanchezza per il volo, jet-lag e il recupero dopo l’ultimo match sono fattori che vanno presi in considerazione ai fini della prestazione. Il tecnico nerazzurro si riserverà ancora qualche momento per decidere come, se e quando inserire i calciatori in partita soprattutto per quanto riguarda Lautaro Martinez.

