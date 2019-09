Inter - Lazio, il derby dei Lukaku: tra abbracci e amici in tribuna

Inter - Lazio è stata anche Romelu contro Jordan. Derby in casa Lukaku, il primo in Italia per i due fratelli. Per il biancoceleste quella contro i nerazzurri è stata anche la prima convocazione dopo la rottura del legamento crociato nello scorso gennaio. Non è entrato in campo, però negli spogliatoi, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, c'è stato un caloroso abbraccio. In tribuna mancava mamma Adolphine che è tornata in Belgio qualche giorno fa. In compenso nello sky-box di San Siro acquistato da Romelu al suo arrivo a Milano c'erano tutti gli amici comuni. Per la prima volta al Meazza il loro cuore era diviso a metà.

