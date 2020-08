Inter, per il dopo Conte spunta l'ipotesi Mihajlovic: le novità

RASSEGNA STAMPA - Sinisa Mihajlovic candidato alla panchina dell'Inter. Un'indiscrezione clamorosa lanciata dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport e che potrebbe scombinare le carte in tavola. Gli sfoghi di Conte post campionato ed Europa League lasciano presagire l'addio del tecnico alla panchina nerazzurra. In settimana dovrebbe esserci il confronto tra il mister e la dirigenza meneghina dopo il quale si conoscerà il destino. In pole per la sostituzione di Conte rimane sempre Massimiliano Allegri. L'ex allenatore della Juventus è libero e sarebbe un colpo di prestigio. Non sarebbe, però, l'unico candidato visto che Marotta starebbe pensando anche a Sinisa Mihajlovic. Il serbo è fresco di rinnovo con il Bologna, ma davanti alla chiamata dell'Inter potrebbe anche vacillare. L'allenatore dei rossoblù potrebbe superare la concorrenza per il passato da giocatore alla Pinetina che gli ha fatto conoscere l'ambiente e la piazza. L'ex difensore avrebbe un vantaggio non indifferente, ma le decisioni sono rimandate a dopo il faccia a faccia tra Inter e Conte con l'addio che sembra inevitabile. Chi sarà il suo successore?

Lazio, Milinkovic lancia il sondaggio: “Cosa mangia Radu per avere questi muscoli?” - FT

Calciomercato Lazio, sorpresa tra i pali: piace Pepe Reina

TORNA ALLA HOMEPAGE