Italia, Conte: “Immobile? Sottovalutato il suo lavoro, è imprescindibile”

RASSEGNA STAMPA - Antonio Conte è il neoallenatore del Tottenham ma nonostante la lontananza dall’Italia con un occhio segue il calcio della Serie A e la Nazionale. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ha espresso il suo parere in merito in un'intervista e tra i vari temi affrontati non poteva mancare l’argomento Nazionale e puntuale la domanda sul “problema” in attacco. Ecco la sua risposta: “Non abbiamo top player come Lukaku o Kane. Però non sviliamo Immobile. Per me resta imprescindibile. Viene sottovalutato il lavoro che fa: ogni partita invece corre più di tutti, attacca la profondità, lotta”

