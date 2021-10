Italia, Galderisi su Immobile: "Critiche fastidiose ma in azzurro deve essere più cattivo"

Non ha giocato Ciro Immobile contro la Spagna e non giocherà neanche nella finalina per il terzo posto contro il Belgio. L'attaccante della Lazio non ha potuto rispondere alla chiamata di Mancini causa infortunio ma il tecnico azzurro punta si du lui per i prossimi impegni. Sulle prestazioni di Immobile con la maglia della Nazionale ha detto la sua anche l'ex calciatore Galderisi: "Che Ciro abbia numeri da Scarpa d’oro nel club e meno “pesanti” in azzurro è oggettivo. Questa cosa per uno così forte a me un po’ sorprende, dato che lui i gol li sa fare eccome. In genere a me le accuse agli attaccanti in funzione del gol hanno sempre dato fastidio. Guardiamo prima a come uno si muove, come lavora per la squadra. Forse Immobile in Nazionale deve fare qualcosa di più e qualcosa di meno. Meno generoso e un po’ più cattivo", queste le sue parole riportate dalla consueta rassegna stampa di Radiosei.

